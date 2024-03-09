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Türkiye’nin not görümü pozitife çıktı! FITCH: Türkiye’nin para politikasına güven arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 18:05
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı. Güçlü istihdam ve büyüyen ekonomi ışığında Türkiye’nin kredi notu "B"den "B+"ya yükseldi. Not görünümü ise "Durağan’dan "Pozitif’e çıktı.
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