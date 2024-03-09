Türkiye'nin kredi notu yükseldi! Fitch'in Türkiye kararına piyasalar nasıl tepki verecek?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "b"den "b+"ya yükselti. Not görünümünü de durağandan pozitife çıkardı. Hem Fitch'in Türkiye kararı ne anlama geliyor? Piyasalar ne tepki verecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi.

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