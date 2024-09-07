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Türkiye'nin kredi notu yükseldi!

Türkiye'nin kredi notu yükseldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 01:13
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti. A Haber canlı yayınına bağlanan Ekonomist Abdülkadir Develi yaptığı açıklamada "Bu not artışı Türkiye’nin uygulamış olduğu ekonomi politikasının uluslararası düzeyde teyididir bu aslında." ifadelerini kullandı.
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