Türkiye’nin kredi notu yükseldi!

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti. A Haber canlı yayınına bağlanan Ekonomist Abdülkadir Develi yaptığı açıklamada "Bu not artışı Türkiye’nin uygulamış olduğu ekonomi politikasının uluslararası düzeyde teyididir bu aslında." ifadelerini kullandı.

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