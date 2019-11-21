Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? EYT nedir? Canlı yayın anlattı |Video

Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? EYT nedir? Dünyada emeklilik şartları ve yaşları neler? A Haber'de Erkan Tan'ın sunumuyla yayınlanan "Sabah Ajansı" programında tüm bu sorulara yanıt veren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dünyadaki emeklilik sistemlerinden de örnekler vererek merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan var mı? 1999 sonrası sigortalı olan erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı kaç? Dünyada emeklilik şartları neler? Dünyada emeklilik yaşları nedir? Türkiye'de maaş ödemelerinin dağılımı ne şekilde? Batı ülkelerinde emeklilik yaşı nedir? Erken emeklilik (EYT) neden ülke ekonomisine zararlı? İşte gündemdeki tüm bu merak edilen soruların yanıtı haberimizde...