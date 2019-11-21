21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.11.2019

Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? EYT nedir? Canlı yayın anlattı |Video

Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? EYT nedir? Dünyada emeklilik şartları ve yaşları neler? A Haber'de Erkan Tan'ın sunumuyla yayınlanan "Sabah Ajansı" programında tüm bu sorulara yanıt veren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dünyadaki emeklilik sistemlerinden de örnekler vererek merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, Türkiye'de emeklilik yaşı kaç? Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan var mı? 1999 sonrası sigortalı olan erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı kaç? Dünyada emeklilik şartları neler? Dünyada emeklilik yaşları nedir? Türkiye'de maaş ödemelerinin dağılımı ne şekilde? Batı ülkelerinde emeklilik yaşı nedir? Erken emeklilik (EYT) neden ülke ekonomisine zararlı? İşte gündemdeki tüm bu merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'de emeklilik yaşı kaç?
Türkiye'de emeklilik yaşı kaç?
Eski Devlet Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi: Gelecek nesiller için EYT çıkmamalı
Eski Devlet Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi: Gelecek nesiller için EYT çıkmamalı
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
AK Parti'den EYT hakkında son dakika açıklaması
AK Parti'den EYT hakkında son dakika açıklaması
Ekim ayı konut satış istatistikleri belli oldu
Ekim ayı konut satış istatistikleri belli oldu
Borsa yılın en yüksek seviyesini gördü
Borsa yılın en yüksek seviyesini gördü
143 mesleğe belge zorunluluğu! Bakanlık duyurdu
143 mesleğe belge zorunluluğu! Bakanlık duyurdu
Erdoğan'dan flaş EYT açıklaması
Erdoğan'dan flaş EYT açıklaması
THY ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
THY ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
Esnafa işsizlik maaşı
Esnafa işsizlik maaşı
Kira öder gibi konut sahibi olma fırsatı
Kira öder gibi konut sahibi olma fırsatı
Çalışan anneye her ay bin 300 TL verilecek
Çalışan anneye her ay bin 300 TL verilecek
Daha Fazla Video Göster