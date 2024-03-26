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Türkiye'de bir ilk! Keban Barajı'na kuruldu: Yüzer GES

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Giriş: 26.03.2024 14:58
Güncelleme:26.03.2024 15:00
Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali Keban Barajı'nda kuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede incelemerde bulunurken; "Su rezervuarı üzerinde yaptığımız güneş enerjisi sistemi temiz bir enerji. Karada yapılan enerji sistemlerinden yüzde 10 daha verimli." dedi.
Türkiye’de bir ilk! Keban Barajı’na kuruldu
Türkiye'de bir ilk! Keban Barajı'na kuruldu
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