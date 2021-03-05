05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye turizmde hedef büyüttü

Türkiye turizmde hedef büyüttü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2021 09:57
Güncelleme:05.03.2021 10:18
Son dakika haberi... Türkiye'nin turizmde hedefi 30 milyon turist. Türkiye’ye en çok turist getiren 4 büyük tur operatörü, turizm ve ulaştırma bakanları ile görüştü. Türkiye’ye girişte istenen PCR testi zorunluluğunun 15 Nisan’a çekilmesine yeşil ışık yakıldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Türkiye'nin turizmde hedefi 30 milyon turist. Türkiye'ye en çok turist getiren 4 büyük tur operatörü, turizm ve ulaştırma bakanları ile görüştü. Türkiye'ye girişte istenen PCR testi zorunluluğunun 15 Nisan'a çekilmesine yeşil ışık yakıldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Aşı pasaportu oyunu! Türk turizmi gözlerini korkuttu AŞI PASAPORTU OYUNU! TÜRK TURİZMİ GÖZLERİNİ KORKUTTU
Türkiye ezber bozdu: Turizm tarihinde bir ilk! TÜRKİYE EZBER BOZDU: TURİZM TARİHİNDE BİR İLK!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye turizmde hedef büyüttü
Türkiye turizmde hedef büyüttü
Rezervlerde büyük artış
Rezervlerde büyük artış
Faizsiz ev sistemi nasıl işliyor?
Faizsiz ev sistemi nasıl işliyor?
Reform vatandaşın cebine yansıyacak
Reform vatandaşın cebine yansıyacak
300 bin konut nasıl dönüştürülecek?
300 bin konut nasıl dönüştürülecek?
Tarladan markete yüzde 400!
Tarladan markete yüzde 400!
Türkiye'den yeni rekor!
Türkiye'den yeni rekor!
Bitcoin'in değeri neden artıyor?
Bitcoin'in değeri neden artıyor?
Pazarda fiyatı düşen ürünler
Pazarda fiyatı düşen ürünler
Moody's büyüme tahminlerini güncelledi
Moody's büyüme tahminlerini güncelledi
Takipte borcu olana kolaylık
Takipte borcu olana kolaylık
esnafa dört koldan destek
esnafa dört koldan destek
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ