Türkiye turizmde hedef büyüttü

Son dakika haberi... Türkiye'nin turizmde hedefi 30 milyon turist. Türkiye’ye en çok turist getiren 4 büyük tur operatörü, turizm ve ulaştırma bakanları ile görüştü. Türkiye’ye girişte istenen PCR testi zorunluluğunun 15 Nisan’a çekilmesine yeşil ışık yakıldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Türkiye'nin turizmde hedefi 30 milyon turist. Türkiye'ye en çok turist getiren 4 büyük tur operatörü, turizm ve ulaştırma bakanları ile görüştü. Türkiye'ye girişte istenen PCR testi zorunluluğunun 15 Nisan'a çekilmesine yeşil ışık yakıldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.