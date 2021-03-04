Aşı pasaportu nedir | Türkiye'nin turizm gücü gözlerini korkuttu! İşte AB'nin yeni oyunu

Kovid-19 pandemisine karşı verdiği başarılı sınavla dikkatleri üzerine çeken Türkiye, kontrollü normalleşme dönemine kararlı adımlarla ilerliyor. Aşılamada birçok ülkeyi geride bırakan ülkemiz, yaklaşan turizm sezonu için de hazırlıklarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Ancak virüsle mücadelede elde ettiğimiz başarıya rağmen Avrupa'nın aşı pasaportunu gündeme getirmesi gözleri turizm sektörüne çevirdi. Avrupa Birliği Komisyonu, Kovid-19 aşısı olanların yaz aylarında Avrupa Birliği ülkeleri içinde serbest dolaşımını sağlamak üzere hazırlanması planlanan "aşı pasaportu" uygulaması için yasa teklifi vermeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Dijital Yeşil Geçiş Kartı" için yasal düzenleme teklifini sunacaklarını bildirdi. Von der Leyen, sosyal medya paylaşımında dijital belgenin kişilerin aşı olup olmadığı, aşı olmamış kişilerin PCR test sonuçları ve Kovid- 19 geçirmiş kişilerin antikor geliştirip geliştirmediğine dair bilgileri içereceğini belirtti. Bu gelişme üzerine "Avrupa'dan turist gelir mi gelmez mi?" sorusu gündeme damga vurdu. "Arkadan dolanan Yunanistan'ın bu küçük oyunu tutmaz" diyen turizmciler, Avrupa'nın aşılanma oranlarının Türkiye'nin çok gerisinde olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Aşı pasaportu için 'AB içinde onaylanmış' aşıların esas alınacağına ilişkin iddialar var. Ancak bunun pratikte uygulanabilir olmadığı yönünde değerlendirmeler söz konusu. Çin aşısı olanların AB'ye alınmaması yönünde iddialar gündeme geliyor. AB ülkelere hangi aşıyı yapacağını empoze etme yetkisine sahip değil" diye konuştu.

ORGANİZASYON KABİLİYETİMİZ ÇOK YÜKSEK

Bu yönde bir yasağa gidilmesinin başta turizm olmak üzere birçok ekonomik kaybı da beraberinde getireceğini anlatan Firuz Bağlıkaya, "Yunanistan Türkiye'yi zor durumda bırakmak için çabalıyor ancak çabası boşa çıkacak. Kaldı ki Avrupa'nın aşılanma oranları zaten çok düşük. Türkiye Almanya'yı aşılamada neredeyse katladı. Demek ki bu aşılama ekonomik güçle değil organizasyon kabiliyetiyle alakalı. Türkiye organizasyon kabiliyetindeki başarısını pandeminin en başından beri gösterdi" dedi.





LOBİ ÇALIŞMASI GÜÇLENMELİ

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Yunanistan'ın Türkiye'nin önünü kesmek amacıyla aşı pasaportu konusunda ısrarcı davrandığını söyledi. Yunanistan'ın bu çabasından sonuç alamayacağını anlatan Başkan Çorabatır, "Ancak bizim de lobi çalışmalarımızı güçlendirmemiz şart" diye konuştu.



2-3 YILA QR KOD UYGULAMASI GELİR

Corendon Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Avrupa'da henüz aşılanma oranları istenilen seviyelerde değil. Dünyada aşılanmanın belli bir seviyeyi yakalaması 2-3 yıl alır. Avrupa'da dahi bu yıl tamamlanmaz. Belki bizdeki HES kodu gibi bir QR kod hayata geçer" değerlendirmesini yaptı.





DSÖ STANDARDINA 'HAYIR' DENEMEZ

Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, "Avrupa'da Çin aşısı güvensiz algısı yaratılmaya çalışılıyor ancak bunun bir karşılığı yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği aşıya etkisiz denemez. Nasıl pasaportu uyumlu hale getirdiysek aşıyı da sistemlerine kaydedebiliriz" dedi.