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Türkiye temmuz ayında ihracat rekoru kırdı: 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamı

Türkiye temmuz ayında ihracat rekoru kırdı: 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 16:08
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Samsun’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin 2025 yılı Temmuz ayında 25 milyar dolarlık mal ihracatıyla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdığını duyurdu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11’lik artış sağlandığını belirten Bolat, “İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80’e dayandı. Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığına ulaştık” dedi.
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Türkiye temmuz ayında ihracat rekoru kırdı: 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamı
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