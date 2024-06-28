28 Haziran 2024, Cuma
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Türkiye gri listeden çıktı! FATF: Türkiye caydırıcı yaptırımlarla eksiklikleri giderdi
Türkiye'de piyasalar tamamen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanacak gri liste kararına kilitlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Başardık" şeklinde bir paylaşımda bulundu. FATF da resmi açıklama yaparak Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.