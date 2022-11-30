30 Kasım 2022, Çarşamba
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Türkiye ekonomisi büyüyor! 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü... Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Krizlere rağmen pozitif ayrıştı
Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yüzde 3,9 oranında büyüdü. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında rakamları değerlendirdi. Doğaner, "Dünyanın en hızlı büyüyen ilk 3 ülkesinden biri olacağız öyle görünüyor. Bu dönemde büyümek demek aslında krizlere rağmen fırtınalara rağmen büyümek demek. Çünkü dünyanın içinde kaldığı bir durum var. Resesyon ve enflasyon kıskacında dünya. Bir yandan enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor bir yandan da durgunluğu engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı. Erdem ise "Genç bir nüfus var. Genç nüfusun da işe ihtiyacı var. Dolayısıyla çalışan sayımızı artırıyoruz. Biz 30 milyonun üzerine çıkmışız ki bu cumhuriyet tarihinde bir rekor çalışan sayısında. Biz bu modelle hem pozitif ayrışıyoruz hem de büyüyoruz." dedi.