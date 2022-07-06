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Türkiye Ekonomi Modelinde hangi adımlar atıldı? 6 başlıkta Türkiye’nin ekonomi adımları

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 15:50
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin ağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiğini açıkladı. Türkiye Ekonomi Modeli için hangi adımlar atıldı? A Para muhabiri Rıfat Fırat anlattı.
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6 başlıkta Türkiye’nin ekonomi adımları
6 başlıkta Türkiye’nin ekonomi adımları
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