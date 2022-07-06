Türkiye Ekonomi Modelinde hangi adımlar atıldı? 6 başlıkta Türkiye’nin ekonomi adımları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin ağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiğini açıkladı. Türkiye Ekonomi Modeli için hangi adımlar atıldı? A Para muhabiri Rıfat Fırat anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN