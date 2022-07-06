06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Türkiye Ekonomi Modelinde hangi adımlar atıldı? 6 başlıkta Türkiye’nin ekonomi adımları
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin ağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiğini açıkladı. Türkiye Ekonomi Modeli için hangi adımlar atıldı? A Para muhabiri Rıfat Fırat anlattı.