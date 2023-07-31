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Türk limanları "dünyanın en iyileri" arasındaki yerini aldı

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 14:38
Dünyanın en eski denizcilik yayım organı olan Lloyd's List tarafından hazırlanan 'dünyanın en iyi yüz limanı' raporunda, 2022 yılında Türkiye'den dört liman ilk yüz arasına girdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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