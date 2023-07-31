Türk limanları "dünyanın en iyileri" arasındaki yerini aldı

Dünyanın en eski denizcilik yayım organı olan Lloyd's List tarafından hazırlanan 'dünyanın en iyi yüz limanı' raporunda, 2022 yılında Türkiye'den dört liman ilk yüz arasına girdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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