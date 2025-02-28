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TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye ekonomisi 2024’te yüzde 3,2 büyüdü

TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 11:49
Türkiye İstatistik Kurumu Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Türkiye'nin 2024 yılı büyüme rakamı da belli oldu. Üretim yöntemine göre 4 çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL oldu. Verilere göre Türkiye ekonomisi 2024 yılında yüzde 3,2 büyüdü.
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TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye ekonomisi 2024’te yüzde 3,2 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2024’te yüzde 3,2 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü
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