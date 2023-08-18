TÜİK kritik veriyi açıkladı! İkinci çeyrekte işsizlik yeniden tek hanede

Son dakika haberine göre Türkiye'de 2023 yılının ikinci çeyreğinde işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık bir azalış göstererek yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

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