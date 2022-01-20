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TL mevduatta tarihi rekor! Döviz hesapları çözülüyor 1 ayda 5 milyar dolar TL’ye döndü

A Haber
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Giriş: 20.01.2022 10:10
Güncelleme:20.01.2022 10:16
Türkiye yeni ekonomi modelinde yoluna kararlı adımlarla ilerliyor ve bu yönde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için de yeni planlar yapılıyor. Kur Korumalı TL Mevduat hesabına 163 milyar TL yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da bu yönde destek beklediklerini dün yapılan Kabine toplantısında açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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