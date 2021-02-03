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Tarladan tezgaha portakalda fiyat farkı
Gıda ürünlerinde fiyatlar tarladan sofraya gelene kadar katlanıyor. Kış meyvelerinden portakal da üreticisinden 2 liraya çıkarken pazar ve marketlerde 9 liraya kadar yükseliyor. İşte tarladan tezgaha portakalın fiyat yolculuğu...
Gıda ürünlerinde fiyatlar tarladan sofraya gelene kadar katlanıyor. Kış meyvelerinden portakal da üreticisinden 2 liraya çıkarken pazar ve marketlerde 9 liraya kadar yükseliyor. İşte tarladan tezgaha portakalın fiyat yolculuğu...