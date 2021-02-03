Tarladan tezgaha portakalda fiyat farkı

Gıda ürünlerinde fiyatlar tarladan sofraya gelene kadar katlanıyor. Kış meyvelerinden portakal da üreticisinden 2 liraya çıkarken pazar ve marketlerde 9 liraya kadar yükseliyor. İşte tarladan tezgaha portakalın fiyat yolculuğu...

Gıda ürünlerinde fiyatlar tarladan sofraya gelene kadar katlanıyor. Kış meyvelerinden portakal da üreticisinden 2 liraya çıkarken pazar ve marketlerde 9 liraya kadar yükseliyor. İşte tarladan tezgaha portakalın fiyat yolculuğu...