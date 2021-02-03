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Tarladan tezgaha portakalda fiyat farkı

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Giriş: 03.02.2021 09:54
Güncelleme:03.02.2021 11:45
Gıda ürünlerinde fiyatlar tarladan sofraya gelene kadar katlanıyor. Kış meyvelerinden portakal da üreticisinden 2 liraya çıkarken pazar ve marketlerde 9 liraya kadar yükseliyor. İşte tarladan tezgaha portakalın fiyat yolculuğu...

Gıda ürünlerinde fiyatlar tarladan sofraya gelene kadar katlanıyor. Kış meyvelerinden portakal da üreticisinden 2 liraya çıkarken pazar ve marketlerde 9 liraya kadar yükseliyor. İşte tarladan tezgaha portakalın fiyat yolculuğu...

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