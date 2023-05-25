Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den buğday taban fiyatı açıklaması: Açıklanacak fiyat üreticilerimizi mutlu edecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, buğday taban fiyatı ile ilgili Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Açıklanacak fiyat üreticilerimizi mutlu edecektir.” dedi. Bakan Kirişci ayrıca, “Bu yıl buğday için yüzde 5'lik artışla yaklaşık 21 milyon ton rekolte beklendiğini belirterek, "Bu 21 milyon tonluk buğday, Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması noktasında gerçekten yeterli durumda."ifadelerine yer verdi.