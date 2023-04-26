26 Nisan 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci müjdeledi: Çiftçilerin sulama ücretlerinin yüzde 50'si karşılanacak
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçiye verilecek olan sulama desteğine dair müjdeyi duyurdu. Kirişci "Çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'sini karşılayacağız. Bir yandan çiftçimizin tarımsal girdi maliyetlerini desteklerken diğer yandan da sulama yatırımlarımızı artırıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte ekonomik olarak sulanabilecek tüm alanlarda gerekli altyapıyı sağlayacağız inşallah. Yapay zekânın kullanıldığı basınçlı ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak su kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmaya ve üretimde verimliliği artırmaya devam edeceğiz." dedi.