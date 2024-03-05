05 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Tarım Kredi'den fiyatları sabitleme kararı! Dev Ramazan kampanyası başladı

Tarım Kredi'den fiyatları sabitleme kararı! Dev Ramazan kampanyası başladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2024 13:17
Ramazan ayı boyunca bazı marketlerde kırmızı et ürünlerinin fiyatları sabitlendi. Diğer taraftan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 5 Mart-15 Nisan arasında da bin 900 ürünün fiyatları sabitleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
57 zincir market et fiyatını sabitledi 57 ZİNCİR MARKET ET FİYATINI SABİTLEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarım Kredi fiyatları sabitledi
Tarım Kredi fiyatları sabitledi
57 zincir market et fiyatını sabitledi
57 zincir market et fiyatını sabitledi
Emeklilere temmuz ayı maaş farkı
Emeklilere temmuz ayı maaş farkı
İkramiyeler bayramdan önce hesapta
İkramiyeler bayramdan önce hesapta
Gramda yeni zirve! Uzman isim A Haber’de rakam verdi
Gramda yeni zirve! Uzman isim A Haber'de rakam verdi
Memur-memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Memur-memur emeklisi ne kadar zam alacak?
17 ilde DEAŞ’lı teröristler için düğmeye basıldı!
17 ilde DEAŞ'lı teröristler için düğmeye basıldı!
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu?
Fitch Türkiye’nin kredi raporunu açıklayacak
Fitch Türkiye'nin kredi raporunu açıklayacak
Kira zam oranları belli oldu
Kira zam oranları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı ne oldu?
Memur ve emeklinin zam oranı ne oldu?
Bakan Şimşek piyasalara ne mesaj verdi?
Bakan Şimşek piyasalara ne mesaj verdi?
Daha Fazla Video Göster