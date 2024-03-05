Tarım Kredi'den fiyatları sabitleme kararı! Dev Ramazan kampanyası başladı

Ramazan ayı boyunca bazı marketlerde kırmızı et ürünlerinin fiyatları sabitlendi. Diğer taraftan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 5 Mart-15 Nisan arasında da bin 900 ürünün fiyatları sabitleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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