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Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem KDV indirimlerini yorumladı

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Giriş: 30.07.2020 23:38
Güncelleme:30.07.2020 23:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesinde KDV indirimlerini açıkladı. A Haber'e bağlanan Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, Bakan Albayrak'ın müjdelerini "Nokta atışı destek" olarak yorumladı.

Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında başta esnaflar olmak üzere vatandaşlar için getirilen KDV indirimlerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını değerlendiren Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, "Hemen hemen herkesi ilgilendiren bir müjde oldu. Hep dinamik bir süreç işlendi ve nokta atışı destekler yapıldı. Sayın Bakanımızın açıkladığı destekler de nokta atışı oldu. Bayram tatili başladı, vatandaşlar tatile çıktı ve KDV'nin yüzde 8'den 1'e indiği alanlarda yeme-içme, sinema-tiyatro, müzeler ve konaklamalar var. " şeklinde konuştu.

"STOPAJ ÇOK ÖNEMLİ"

A Haber canlı yayınına bağlanan Faruk Erdem, "Hizmetlere ve ürünlere yönelik bir KDV indirimi gelmiş oldu. Hep nokta atışı indirimler. Küçük esnafı da koruyacak indirimler gelmiş oldu. Bunun yanında bu ürünleri de alan vatandaşları da koruyan bir paket oldu. Burada stopaj çok önemli. Stopaj, özellikle iş yeri kiralayan esnafın ödediği vergidir. Bir iş yeri kiraladığınız zaman her ay yüzde 20 vergi ödüyorsunuz. Bu da yüzde 20'den yüzde 10'a indi. Pandemi ile mücadele döneminde bu güne kadar çok iyi destekler verilmişti bu sefer de öyle oldu. Tam nokta atışı bir destek." dedi.

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