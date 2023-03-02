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Şubat ayı ihracatı 18,6 milyar dolar

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Giriş: 02.03.2023 11:26
Şubat ayı ihracatı 18,6 milyar dolar olurken, 12 aylık dönemdeki ihracat toplamı 254,8 milyar dolara çıktı. Türkiye ekonomisinin 2022 yılında %5,6 ile Orta Vadeli Program (2023-2025) tahmini olan %5’in üzerinde büyüdüğü de belirtildi.
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Şubat ayı ihracatı 18,6 milyar dolar
Şubat ayı ihracatı 18,6 milyar dolar
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