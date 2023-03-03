Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 55,18 aylık yüzde 3,15 oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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