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S&P Türkiye’nin kredi notunu artırdı!

S&P Türkiye’nin kredi notunu artırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 00:26
Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.
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