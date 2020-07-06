06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Türk bilim insanlarında büyük başarı! Koronavirüs milli mikroskopla üç boyutlu görüntülendi |Video

Son dakika: Türk bilim insanlarında büyük başarı! Koronavirüs milli mikroskopla üç boyutlu görüntülendi |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2020 12:12
Güncelleme:06.07.2020 12:17
Son dakika haberi... Türk bilim insanları bir büyük başarıya daha imza attı. Dikenli top gibi modellenen koronavirüs (Covid-19) üç boyutlu görüntülendi! ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Türk bilim insanları bir büyük başarıya daha imza attı. Dikenli top gibi modellenen koronavirüs (Covid-19) üç boyutlu görüntülendi! ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Son dakika: Türk bilim insanlarında büyük başarı! Koronavirüs milli mikroskopla üç boyutlu görüntülendi SON DAKİKA: TÜRK BİLİM İNSANLARINDA BÜYÜK BAŞARI! KORONAVİRÜS MİLLİ MİKROSKOPLA ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLENDİ

MEKANİK ÖZELLİKLERİ DE ÖLÇÜYOR

Oral, "Koronavirüsü biz yüzeye yapıştırarak görüyoruz. Yüzeyde gördüğünüz küçük noktacıklar bir koronavirüsü adacıklar da var o adacıklarda birçok koronavirüsü yan yana gelmiş. Hep dikenli top gibi modelleniyor ancak dikenleri görmek oldukça zor. Bizim mikroskoplarımız virüsün mekanik özelliklerini de ölçüyor." dedi.

Koronavirüs milli mikroskopla üç boyutlu görüntülendi
Koronavirüs milli mikroskopla üç boyutlu görüntülendi
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Konut ve 2. el otomobilde fiyat...
Konut ve 2. el otomobilde fiyat...
Dünyada eşine az rastlanan bir başarı
"Dünyada eşine az rastlanan bir başarı"
Ulaştırma Bakanı’ndan havalimanı müjdesi
Ulaştırma Bakanı’ndan havalimanı müjdesi
Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı
Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı
Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası açıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası açıldı
Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar
Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar
Dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? |Video
Dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? |Video
Memur maaşları ne kadar oldu?
Memur maaşları ne kadar oldu?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Daha Fazla Video Göster