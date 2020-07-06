Son dakika haberi... Türk bilim insanları bir büyük başarıya daha imza attı. Dikenli top gibi modellenen koronavirüs (Covid-19) üç boyutlu görüntülendi! ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Türk bilim insanları bir büyük başarıya daha imza attı. Dikenli top gibi modellenen koronavirüs (Covid-19) üç boyutlu görüntülendi! ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

MEKANİK ÖZELLİKLERİ DE ÖLÇÜYOR

Oral, "Koronavirüsü biz yüzeye yapıştırarak görüyoruz. Yüzeyde gördüğünüz küçük noktacıklar bir koronavirüsü adacıklar da var o adacıklarda birçok koronavirüsü yan yana gelmiş. Hep dikenli top gibi modelleniyor ancak dikenleri görmek oldukça zor. Bizim mikroskoplarımız virüsün mekanik özelliklerini de ölçüyor." dedi.