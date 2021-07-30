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Selzedelere borç ertelemesi! Hükümetten flaş açıklama

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Giriş: 30.07.2021 19:10
Güncelleme:30.07.2021 19:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin ertelendiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Bilgin'in yaptığı açıklama şöyle:

Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatıyoruz.

Bölgedeki sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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