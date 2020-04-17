17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Motorine 21 kuruş indirim! İşte İstanbul İzmir ve Ankara'da motorinin litre fiyatı |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.04.2020

Son dakika: Motorine 21 kuruş indirim! İşte İstanbul İzmir ve Ankara'da motorinin litre fiyatı |Video

Son dakika haberi; OPEC'de yaşanan gerilim ve corona virüsün etkileriyle yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya da yansıdı. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı. İşte İstanbul İzmir ve Ankara'da motorinin yeni litre fiyatları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Motorine 21 kuruş indirim
Motorine 21 kuruş indirim
Özel bankaların koronavirüs fırsatçılığı!
Özel bankaların koronavirüs fırsatçılığı!
15 Mart'tan sonra işten çıkarılanlar...
15 Mart'tan sonra işten çıkarılanlar...
Dolar neden yükseliyor? İşte 4 nedeni...
Dolar neden yükseliyor? İşte 4 nedeni...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele
Yerli dezenfektan BOREL bugün raflarda!
Yerli dezenfektan BOREL bugün raflarda!
Fırsatçılara 500 bin TL ceza...
Fırsatçılara 500 bin TL ceza...
3 ay işçi çıkarmayı yasaklayan yasa teklifi, komisyonda kabul edildi | Video
3 ay işçi çıkarmayı yasaklayan yasa teklifi, komisyonda kabul edildi | Video
Özel bankalar neden vatandaşlara destek olmuyor?
Özel bankalar neden vatandaşlara destek olmuyor?
Salgın süresince kesinti yaşanmayacak
"Salgın süresince kesinti yaşanmayacak"
Başkan Erdoğan talimat vermişti yarın hizmete sunuluyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti yarın hizmete sunuluyor
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinde yenilik
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinde yenilik
Daha Fazla Video Göster