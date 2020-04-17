Son dakika: Motorine 21 kuruş indirim! İşte İstanbul İzmir ve Ankara'da motorinin litre fiyatı |Video

Son dakika haberi; OPEC'de yaşanan gerilim ve corona virüsün etkileriyle yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya da yansıdı. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı. İşte İstanbul İzmir ve Ankara'da motorinin yeni litre fiyatları...