23 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2021 14:53
Güncelleme:23.03.2021 15:03
Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yarın Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek. Öte yandan görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.
Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek KAVCIOĞLU BANKA GENEL MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞECEK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Banka genel müdürleriyle görüşecek
Banka genel müdürleriyle görüşecek
Spekülasyon yapanlara sert tepki
Spekülasyon yapanlara sert tepki
Emeklilik sisteminde 3 büyük reform
Emeklilik sisteminde 3 büyük reform
İşsizlik 2020 yılında geriledi
İşsizlik 2020 yılında geriledi
Organik ürün sahtekarlığına dikkat!
Organik ürün sahtekarlığına dikkat!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! Ekonomide reform paketi takvimi açıklanıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! Ekonomide reform paketi takvimi açıklanıyor
Kripto paranın dinen hükmü nedir?
Kripto paranın dinen hükmü nedir?
Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Merkez Bankası’nda yeni dönem
Merkez Bankası’nda yeni dönem
Faizler düşecek mi?
Faizler düşecek mi?
Bu karar ne anlama geliyor?
Bu karar ne anlama geliyor?
Esnafa büyük müjde!
Esnafa büyük müjde!
Daha Fazla Video Göster