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Son dakika: Memur zamları ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar? A Haber canlı yayınında anlattı
Son dakika haberi... Memur ve emekli zamları ne kadar oldu? En düşük Bağ-kur maaşı ne kadar? Maaşlar nasıl değişecek? Kıdem tazminatı ne kadar artacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Son dakika haberi... Memur ve emekli zamları ne kadar oldu? En düşük Bağ-kur maaşı ne kadar? Maaşlar nasıl değişecek? Kıdem tazminatı ne kadar artacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Memur ve memur emeklileri %7,36 zam alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri %8,36 zam alacak.