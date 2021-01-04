Son dakika: Memur zamları ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar? A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Memur ve emekli zamları ne kadar oldu? En düşük Bağ-kur maaşı ne kadar? Maaşlar nasıl değişecek? Kıdem tazminatı ne kadar artacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Memur ve emekli zamları ne kadar oldu? En düşük Bağ-kur maaşı ne kadar? Maaşlar nasıl değişecek? Kıdem tazminatı ne kadar artacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Memur ve memur emeklileri %7,36 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %8,36 zam alacak.