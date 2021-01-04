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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Memur zamları ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar? A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika: Memur zamları ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 04.01.2021 10:36
Güncelleme:04.01.2021 10:39
Son dakika haberi... Memur ve emekli zamları ne kadar oldu? En düşük Bağ-kur maaşı ne kadar? Maaşlar nasıl değişecek? Kıdem tazminatı ne kadar artacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Memur ve emekli zamları ne kadar oldu? En düşük Bağ-kur maaşı ne kadar? Maaşlar nasıl değişecek? Kıdem tazminatı ne kadar artacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Memur ve memur emeklileri %7,36 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %8,36 zam alacak.

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı! Emeklilerin zam oranı belli oldu SON DAKİKA: ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! EMEKLİLERİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek... EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI İLE NE KADAR OLDU? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK...

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