Son dakika: Kripto parada Thodex vurgunu! Mağdurlar parasını alabilecek mi? Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik A Haber'de yanıtladı

Kripto para dünyası bir dolandırıcılık iddiasıyla sarsılıyor. Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Kripto para borsası Thodex’te 391 bin kişi mağdur oldu. Peki mağdurlar parasını alabilecek mi? Kripto para borsası Thodex'te neler oluyor? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Diğer yatırımcılar da tehlikede mi? Dünyada yasal düzenleme ne durumda? Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.