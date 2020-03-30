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30.03.2020

Son dakika: Kredi kartları borçları ve kredi taksitleri ertelendi mi? İşte yanıtı |Video

Son dakika haberi... Kredi kartları borçları ve kredi taksitleri ertelendi mi? Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle kamu bankaları kredi kartları borçları ve kredi taksitlerinde müşterileri için düzenlemeye gitmişti. Kamu banklarının ardından özel bankalarda harekete geçti. Özel bankalarda, firma ve bireysel müşterilerin, koronavirüs salgınının oluşturacağı kısa dönemli finansal sorunları aşabilmeleri için kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteliyor. Detaylar haberimizde...

Son dakika haberi... Kredi kartları borçları ve kredi taksitleri ertelendi mi? Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle kamu bankaları kredi kartları borçları ve kredi taksitlerinde müşterileri için düzenlemeye gitmişti. Kamu banklarının ardından özel bankalarda harekete geçti. Özel bankalarda, firma ve bireysel müşterilerin, koronavirüs salgınının oluşturacağı kısa dönemli finansal sorunları aşabilmeleri için kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteliyor. Detaylar haberimizde...

Bankalar, firma ve bireysel müşterilerin, Coronavirüs salgınının oluşturacağı kısa dönemli finansal sorunları aşabilmeleri için kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteliyor. Bu ertelemeler için cari faiz oranları kullanılarak öteleme yapılacak. Mart, Nisan ve Mayıs'a ait ödemelerin ertelenmesiyle 3 aylık ödemesiz bir dönem olacak. Ödemeler, taksit ödemesiz dönemden sonra Haziran'da tekrar başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.



Kamu bankaları, ertelenecek 3 aylık dönem için hesaplanan faiz tutarını kalan taksitlere eşit olarak bölerek müşterilerinin ödeme güçlerini zorlamayacak bir uygulama gerçekleştirecek. Kredinin taksitleri 3 ay ertelenirken, kredinin nihai vadesi de 3 ay ötelenmiş olacak. Bazı özel bankalar ise ertelenecek dönem için hesaplanan faiz tutarının tamamını 3 aylık ödemesiz dönemi takip eden ilk taksite ekleyecek.



NE ÖDENECEK?
10 bin liralık 60 ay vadeli, yüzde 1.05 faizli tüketici kredisinin taksit tutarı 238 lira oluyor. Bu kredi 3 ay ötelendiğinde ilk 3 ay için ödenmesi gereken 318 liralık faiz, tek taksitte ya da kalan vadelere eşit dağıtılacak şekilde ödenebiliyor. Tek taksitle ödenmesi halinde erteleme dönemini takip eden ilk taksit tutarı 500 liranın üzerine çıkıyor. Kalan vadeye yayılması halinde aylık taksit farkı 15 lira oluyor.

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