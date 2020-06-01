Son dakika: Konut kredileri faiz oranlarında tarihi düşüş! Başvurular ne zaman? Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi; Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklandı. Ev alacaklara büyük müjde... İstanbul, İzmir ve Ankara'dan konut almayı düşünenler için 12 ay geri ödemesiz 15 yıl vade ile 750 bin lira kredi verilecek. Araç alacaklarla ilgili ise otomobil kredilerinin kredi faiz oranlarında da tarihi düşüş gerçekleştirildi. Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konuttan taşıta, mobilyadan tatile dört yeni kredi paketi hazırladı. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. Yerli üretim sıfır konutta yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı.

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılacak; İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek.

SIFIR KONUTLAR İÇİN FAİZ ORANLARI

Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Bu oran tarihteki en düşük konut kredisi faizi olacak.

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Konut kredisi başvuruları yarından itibaren şubelere yapılabilecek.