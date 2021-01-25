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Son dakika: Kapatılan iş yerleri için vergi kararı

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Giriş: 25.01.2021 09:23
Güncelleme:25.01.2021 09:29
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı alındı. Mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı alındı. Mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için flaş karar! Vergiler ertelendi PANDEMİ NEDENİYLE KAPATILAN İŞ YERLERİ İÇİN FLAŞ KARAR! VERGİLER ERTELENDİ
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Kapatılan iş yerleri için vergi kararı
Kapatılan iş yerleri için vergi kararı
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