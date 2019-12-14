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14.12.2019

Hükümütten EYT ve asgari ücret açıklaması |Video

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te görüşmelerinde zaman zaman tansiyon yükseldi.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, muhalefetin EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) konusundaki eleştirilere yanıt verdi. Bakan Selçuk, EYT ile ilgili geçmiş Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarını hatırlattı ve dünya üzerindeki örnekleriyle birlikte eleştirilere yanıt verdi. Öte yandan Bakan Selçuk, asgari ücret ile ilgili de "İşçimizi çalışanımızı her daim koruduk korumaya da devam edeceğiz" dedi. İşte Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalar.

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