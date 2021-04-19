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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2021 12:39
Güncelleme:19.04.2021 12:42
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor. Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı. Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir. İşlemler tamamen yasaldır. Hiç kimsenin burada bir yolsuzluk yapması söz konusu değildir." dedi.
Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması
Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması
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