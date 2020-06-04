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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: 400 milyon TL'yi aştı | Video

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: 400 milyon TL'yi aştı | Video

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Giriş: 04.06.2020 14:42
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından devletin corona virüs (COVİD-19) pandemisi süresince verdiği desteklere ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

"400 MİLYON TL'Yİ AŞTI"

Bakan Albayrak, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

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