28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar: O haber moralimizi umudumuzu artırdı | Video

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar: O haber moralimizi umudumuzu artırdı | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
28.04.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı. Albayrak, "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı.

"YÜZDE 85'LİK YÜKSEK DÖNÜŞÜ YAKALADIK"

Bakan Albayrak "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" dedi.

"SAĞLAM EKONOMİK ALTYAPIMIZ İLE..."

Berat Albayrak, "Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz" mesajını verdi.

Bakan Albayrak'ın mesajları şöyle;

Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz.

"O HABER MORALİMİZİ UMUDUMUZU ARTIRDI"

Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

O haber moralimizi umudumuzu artırdı
"O haber moralimizi umudumuzu artırdı"
Bakan Albayrak duyurdu! Çiftçiye müjde o borçlar...
Bakan Albayrak duyurdu! Çiftçiye müjde o borçlar...
Dünya gıpta ile izliyor! Son hali böyle görüntülendi
Dünya gıpta ile izliyor! Son hali böyle görüntülendi
TOKİ kuraları 28 Nisan Salı CANLI izle...
TOKİ kuraları 28 Nisan Salı CANLI izle...
Nefes kredisi bugün itibariyle devrede
"Nefes kredisi bugün itibariyle devrede"
Sokağa çıkamayana tam maaş
Sokağa çıkamayana tam maaş
Koronavirüs günlerinde en çok ne aldık?
Koronavirüs günlerinde en çok ne aldık?
Tüketici ve ticari kredi faizlerinde tarihi düşüş
Tüketici ve ticari kredi faizlerinde tarihi düşüş
Araç sahipleri müjde! Fiyatlarda düşüş sürüyor
Araç sahipleri müjde! Fiyatlarda düşüş sürüyor
Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?
Canlı yayında açıkladı: Döviz kurunda 15 kuruşluk...
Canlı yayında açıkladı: Döviz kurunda 15 kuruşluk...
BORSA İstanbul'da yükseliş sürüyor
BORSA İstanbul'da yükseliş sürüyor
Daha Fazla Video Göster