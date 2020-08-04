Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari denge yılın 2. yarısında beklentilerimizden de iyi gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamlarını değerlendirdi.

İşte Bakan Albayrak'ın Twitter paylaşımı:

Cari denge yılın 2. yarısında beklentilerimizden de iyi gerçekleşecek: Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz. 👏🏻