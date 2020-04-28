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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu! Çiftçiye müjde o borçlar... |Video

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28.04.2020
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.

Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız."

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi! Çiftçinin kredi borcu 6 ay erteleniyor... SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ! ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU 6 AY ERTELENİYOR...

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