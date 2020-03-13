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Sanayide çarklar dönüyor! Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı |Video
Türkiye’nin merakla beklediği "Sanayi Üretimi" rakamları açıklandı. Türkiye genelinde sanayi üretimi ocak ayında, yıllık bazda yüzde 7.9 yükseldi. Detaylar A Para ekranlarında...
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