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13.03.2020

Sanayide çarklar dönüyor! Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı |Video

Türkiye’nin merakla beklediği "Sanayi Üretimi" rakamları açıklandı. Türkiye genelinde sanayi üretimi ocak ayında, yıllık bazda yüzde 7.9 yükseldi. Detaylar A Para ekranlarında...
Son dakika: Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı SON DAKİKA: SANAYİ ÜRETİMİ OCAKTA YILLIK BAZDA YÜZDE 7,9 ARTTI

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