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21.04.2020

Petrol fiyatları neden düştü? Düşüş sürecek mi? Bu düşüş benzin, motorin fiyatlarına yansır mı? |Video

Petrol fiyatlarındaki hızlı çöküşü devam ediyor. Fiyatlardaki düşüş ne anlama geliyor? Uzun ve kısa vadede sonuçları nasıl olacak? Petrol fiyatları neden düştü? Düşüş sürecek mi? Düşüş benzin ve motorin fiyatlarına da yansır mı? Ünlü ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, petrol fiyatlarındaki düşüşü A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Alkin, "Uzun vadeli etkisi akaryakıt ve ham petrol kullanmanın daha istenmeyen bir madde haline gelmesine ve 5-6 yıl sonra elektrikli otomobil sayısının artmasına sebep olabilir. Petrol fiyatlarının ilerde 17-19 dolar bandına oturacağı ve daha da düşeceği de konuşuluyordu." ifadelerini kullanarak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Brent petrol fiyatlarında sert düşüş! 18 yılın en düşük seviyesini gördü SON DAKİKA: BRENT PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ! 18 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

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