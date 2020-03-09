Son dakika haberi... Milyonlarca emekliye müjde! Maaşa ek 500 TL ödeme... |Video

Son dakika haberi... Milyonlarca emekliye müjde... Promosyon ödemeleri için imzalar atılıyor. Emeklilere maaşlarına ek olarak bankalarla yapılan anlaşma gereği en az 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bazı banklar ise emeklilere 1200 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise bu konu hakkında emeklileri uyarırken, bankaların verdiği promosyon rakamlarının dışındaki özel koşulların da dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi. İşte Erdem'in canlı yayında emekli promosyonlarıyla ilgili yaptığı o açıklamalar...