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27.03.2020

Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği şartları neler? Hangi şartlarda yararlanılır? Kaç başvuru oldu? Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de açıkladı |Video

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kısa çalışma ödeneği şartları neler? Hangi şartlarda yararlanılır? Kaç başvuru oldu? Bakan Selçuk, merak edilen soruları A Haber ekranlarında yanıtladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi. Brüt ücretin yüzde 60'ına kadar ödeniyor. Günlük 58 TL gibi bir ödeme yapılıyor." dedi.

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuktan A Haberde flaş açıklamalar SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR

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