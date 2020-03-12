Çalışan anneye destek! Şartlar neler? Nasıl başvurulur? Faruk Erdem A Haber ekranlarında anlattı |Video

Son dakika haberi... Annelerin çalışma hayatına geri dönebilmek için beklediği başvurular başladı. Şimdilik Ankara, İzmir ve İstanbul'da alınan başvurular çocuğu olan annelere kariyer yapma imkanı sağlıyor. Peki, çalışan annelere destek ödemesi ne kadar? Başvurular nasıl yapılır? Başvuru şarları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen detayları A Haber ekranlarında anlattı. İşte detaylar...