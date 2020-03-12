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Çalışan anneye ayda 1400 TL! SGK çalışan anneye destek başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır?

Çalışma hayatına geri dönmek isteyen annelerin beklediği başvurular başladı. Hem çocuk hem de kariyer yapma imkanı sağlayan destek ödeme başvuruları şu an şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanıyor. SGK tarafından verilen destek ödemesine ilişkin tüm detayları yazımızda derledik. Peki, çalışan anneye destek ödemesi ne kadar? SGK çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:34
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Çalışan anneye ayda 1400 TL! SGK çalışan anneye destek başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır?

Çalışan anneye destek için başvurular başladı. Eğer 0-24 yaş arasında çocuğunuz varsa siz çalışmaya başladığınızda çocuğunuza bakacak bakıcının maaşını devlet karşılıyor. Ayda 200 euro destek ödemesi veren SGK başvuruları internet üzerinden alıyor. Peki, çalışan anneye destek ödemesi ne kadar? SGK çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte ayrıntılar...

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Çalışan anneye ayda 1400 TL! SGK çalışan anneye destek başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır?

ÇALIŞAN ANNEYE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVRU NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinden ön başvuru alınıyor.

SGK BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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Çalışan anneye ayda 1400 TL! SGK çalışan anneye destek başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır?

DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

* Ayda 200 euro

* Bekar ve engelli annesine 250 euro

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Çalışan anneye ayda 1400 TL! SGK çalışan anneye destek başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır?

SÜRESİ NE KADAR?

Ödemeler 32 ay boyunca yapılıyor.

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Çalışan anneye ayda 1400 TL! SGK çalışan anneye destek başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet etmek

* 0-24 yaş arası çocuk sahibi olmak

* Sigortalı bir işte çalışmak

* Bir çocuk bakıcısını sigortalı olarak işe almak