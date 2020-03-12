Çalışan anneye ayda 1400 TL! SGK çalışan anneye destek başvuru şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır?

Çalışma hayatına geri dönmek isteyen annelerin beklediği başvurular başladı. Hem çocuk hem de kariyer yapma imkanı sağlayan destek ödeme başvuruları şu an şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanıyor. SGK tarafından verilen destek ödemesine ilişkin tüm detayları yazımızda derledik. Peki, çalışan anneye destek ödemesi ne kadar? SGK çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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