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Benzinde ikinci büyük indirim |Video
EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV'de değişiklik olmaması halinde yarından (14/03/2020) itibaren geçerli olmak üzere benzinde 51 kuruş indirim gerçekleşeceğini söyledi. Benzin İstanbul'da 5.98 lira seviyesinden 5.47 liraya düşecek.
3 GÜNDE 1,11 LİRA İNDİRİM
Bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatı 1,11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Böylece Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,04'dan 5,53 liraya, İzmir'de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.
BENZİN MOTORİNDEN UCUZ OLACAK
Motorinde ise herhangi bir indirim olmayacağı bildirildi. Son indirimle ortalama benzin fiyatı motorin fiyatlarının altına gelecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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