Benzinde ikinci büyük indirim |Video

Son dakika haberi... Petrolün varil fiyatlarının 30-35 dolar bandına inmesinin ardından benzin 60 kurus motorine ise 56 kuruş indirim yapılmıştı. Benzine ikinci büyük indirim geliyor. EPGİS, "Benzinde bu gece yarısı 51 kuruş daha indirme gidilecek" açıklaması yaptı.

OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ikincisi geliyor. EPGİS, "Benzinde bu gece yarısı 51 kuruş daha indirme gidilecek" açıklaması yaptı.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV'de değişiklik olmaması halinde yarından (14/03/2020) itibaren geçerli olmak üzere benzinde 51 kuruş indirim gerçekleşeceğini söyledi. Benzin İstanbul'da 5.98 lira seviyesinden 5.47 liraya düşecek.

3 GÜNDE 1,11 LİRA İNDİRİM



Bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatı 1,11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Böylece Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,04'dan 5,53 liraya, İzmir'de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.

BENZİN MOTORİNDEN UCUZ OLACAK

Motorinde ise herhangi bir indirim olmayacağı bildirildi. Son indirimle ortalama benzin fiyatı motorin fiyatlarının altına gelecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.