13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.03.2020

Benzinde ikinci büyük indirim |Video

Son dakika haberi... Petrolün varil fiyatlarının 30-35 dolar bandına inmesinin ardından benzin 60 kurus motorine ise 56 kuruş indirim yapılmıştı. Benzine ikinci büyük indirim geliyor. EPGİS, "Benzinde bu gece yarısı 51 kuruş daha indirme gidilecek" açıklaması yaptı. OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ikincisi geliyor. EPGİS, "Benzinde bu gece yarısı 51 kuruş daha indirme gidilecek" açıklaması yaptı.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV'de değişiklik olmaması halinde yarından (14/03/2020) itibaren geçerli olmak üzere benzinde 51 kuruş indirim gerçekleşeceğini söyledi. Benzin İstanbul'da 5.98 lira seviyesinden 5.47 liraya düşecek.

3 GÜNDE 1,11 LİRA İNDİRİM

Bu hafta içerisinde benzinin litre fiyatı 1,11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu. Böylece Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,04'dan 5,53 liraya, İzmir'de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.

BENZİN MOTORİNDEN UCUZ OLACAK

Motorinde ise herhangi bir indirim olmayacağı bildirildi. Son indirimle ortalama benzin fiyatı motorin fiyatlarının altına gelecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Son dakika: Benzine ikinci büyük indirim geliyor SON DAKİKA: BENZİNE İKİNCİ BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Benzinde ikinci büyük indirim
Benzinde ikinci büyük indirim
Sanayide çarklar dönüyor
Sanayide çarklar dönüyor
Hazine'den virüs fırsatçılarına yakın takip!
Hazine'den virüs fırsatçılarına yakın takip!
Çalışan anneye destek!
Çalışan anneye destek!
Çalışana 14 gün uzaktan çalışma hakkı
Çalışana 14 gün uzaktan çalışma hakkı
Bakan Pekcan'dan koronavirüs açıklaması!
Bakan Pekcan'dan koronavirüs açıklaması!
Koronavirüs fırsatçıları makarnayı 15,99 liraya sattılar
Koronavirüs fırsatçıları makarnayı 15,99 liraya sattılar
Son dakika: Akaryakıt fiyatında dev indirim
Son dakika: Akaryakıt fiyatında dev indirim
Kanal İstanbul ne zaman ihaleye çıkacak? | Video
Kanal İstanbul ne zaman ihaleye çıkacak? | Video
İkinci el araç altını solladı!
İkinci el araç altını solladı!
Petroldeki düşüş akaryakıta nasıl yansıyacak?
Petroldeki düşüş akaryakıta nasıl yansıyacak?
Bakan Albayrak'tan müjde
Bakan Albayrak'tan müjde
Daha Fazla Video Göster