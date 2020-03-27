Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan Zehra Selçuk, A Haber ekranlarında tarih verdi |Video

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi." dedi. Bakan Selçuk, Ramazan bayramı ikramiyelerinin de öne alındığını belirterek tarih verdi. İşte tüm detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Bakan Selçuk "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi." dedi.

SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;

Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi.

Brüt ücretin yüzde 60'ına kadar ödeniyor. Günlük 58 TL gibi bir ödeme yapılıyor.



TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİ İÇİN AÇIKLAMA

Telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Sistem esnek çalışma yöntemlerinden biri. Biz kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışmayı başlattık. Kamuda esnek çalışa ve uzaktan çalışma yıllardır kanunda vardı.



Pratikte uygulanmıyordu. Bazı bölümler buna çok uygun. Dolayısıyla biz de Başkan Erdoğan'ın talimatları ile esnek ve dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçtik. Birimlerin yapısına göre hareket ediyoruz.



Kimi birimlerimiz dönüşümlü, kimileri ise uzaktan çalışıyor. İlk haftadayız verimli gidiyor.



Şu an asıl olan kamudaki teşkilatımızdaki sayıyı eksilterek, virüsün yayılımını azaltmak.

Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık .İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar. 2020 bayram ikramiyesini nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz.