Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı bugün yapılacak. Ocak ayında yapılan yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Piyasalar Merkez Bankası’nın açıklayacağı karara odaklandı. Peki faiz kararı ne olur? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı bugün yapılacak. Ocak ayında yapılan yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı karara odaklandı. Peki faiz kararı ne olur? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.