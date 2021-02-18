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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Piyasalar faiz kararına kilitlendi! Faiz kararı ne olur? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

Son dakika: Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Piyasalar faiz kararına kilitlendi! Faiz kararı ne olur? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 10:01
Güncelleme:18.02.2021 10:25
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı bugün yapılacak. Ocak ayında yapılan yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Piyasalar Merkez Bankası’nın açıklayacağı karara odaklandı. Peki faiz kararı ne olur? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı bugün yapılacak. Ocak ayında yapılan yılın ilk toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit tutulmuştu. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı karara odaklandı. Peki faiz kararı ne olur? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika: Dolarda satış hızlandı! Dolar 7 TLnin altında! Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: DOLARDA SATIŞ HIZLANDI! DOLAR 7 TL'NİN ALTINDA! MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLUR? ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI ŞİRİN SARI A HABER'DE YANITLADI
Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu SON DAKİKA: ALTINDA BALON SÖNÜYOR! ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR! ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? İŞTE ALTININ PANDEMİ YOLCULUĞU
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