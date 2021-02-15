Bankalarda doları olan vatandaşlar satışa geçti. Vatandaş 2 haftada 3 milyar dolardan fazla satış yaptı. Dolar gün içinde 6 ayın dip seviyesini gördü, 7 liranın altına düştü. Peki dolar ne kadar? Doların düşüşü devam eder mi? ABD doları Türk Lirası karşısında daha ne kadar geriler? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur?