Son dakika: Dolarda satış hızlandı! Dolar 7 TL'nin altında! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı A Haber'de yanıtladı
Son dakika ekonomi haberleri... Bankalarda doları olan vatandaşlar satışa geçti. Vatandaş 2 haftada 3 milyar dolardan fazla satış yaptı. Dolar gün içinde 6 ayın dip seviyesini gördü, 7 liranın altına düştü. Peki dolar ne kadar? Doların düşüşü devam eder mi? ABD doları Türk Lirası karşısında daha ne kadar geriler? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı canlı yayında yanıtladı.
Bankalarda doları olan vatandaşlar satışa geçti. Vatandaş 2 haftada 3 milyar dolardan fazla satış yaptı. Dolar gün içinde 6 ayın dip seviyesini gördü, 7 liranın altına düştü. Peki dolar ne kadar? Doların düşüşü devam eder mi? ABD doları Türk Lirası karşısında daha ne kadar geriler? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar olur?
Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı canlı yayında yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DİP SEVİYELERİ GÖRMÜŞ OLDUK
Kasım ayında zirveleri görmüştük. Bugün itibariyle 6,90 – 6 seviyelerini test ederek Ağustos 2020'den itibaren gördüğümüz dip seviyeleri görmüş olduk dolar tarafında.
7 LİRA ÖNEMLİ BİR SEVİYEYDİ
7 lira hem psikolojik hem de teknik anlamda önemli bir seviyeydi. 7 liranın altında 6,88 - 6,85 bandına kadar düşüşleri takip edeceğiz.
BU DÜŞÜŞÜN ASIL NEDENİ NE?
Hem yurt dışı piyasaları değerlendirdiğimizde Merkez Bankalarının parasal genişlemeye devam etmesi düşük dolar istemesi düşük faiz oranları istemesi bir miktar aslında dış piyasada doların düşüşünü destekliyor.
İç tarafta ise Merkez Bankası'nın güven veren kararlı duruşu aslında TL'yi destekleyen tarafta. Biliyorsunuz enflasyon ve faiz birbirini tetikliyor ama Merkez Bankası'nın oradaki duruşu açıklaması özellikle yıl sonu itibariyle enflasyonda tek hanelere varan hedefler kurun düşüşü Merkez Bankası'nın elini rahatlatıyor. Bunların hepsi TL'yi değer kazandıran tarafta tutuyor.
DOLAR NE KADAR OLUR?
Merkez Bankası'nın faiz artırımı ya da değişimini yüzde 17'de bırakmasını sabit kalmasını bekliyoruz. Ama enflasyon tarafında duruşumuz para politika duruşumuz oradaki şahin tavrı doların seyrini belirleyecektir. Aşağıda 7'nin altında 6,85 – 6,88 bandı önemli. Yukarıda ise dolar çıkışı için 7,30'un üzerinde bir hamle görmemiz gerekir.