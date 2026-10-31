Fransa’dan şimdi de Almanya: Avrupa için en büyük tehdit aslında kim?

Donald Trump’ın önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi hedef alarak “ülkesini mahvetti” ifadelerini kullanması, transatlantik hattındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Almanya’da yaşanan sokak olaylarının ardından gözler Trump’ın Başbakan Friedrich Merz’e yönelik olası açıklamalarına çevrildi. Konuyu A Haber’e değerlendiren emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, “Avrupa için en büyük tehdit ABD’nin kendisi ve Trump liderliğidir.” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.