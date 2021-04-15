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Son dakika: Gözler Merkez Bankası'nda! TCMB faiz kararını bugün verecek

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Giriş: 15.04.2021 10:27
Güncelleme:15.04.2021 10:31
Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın Nisan faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek toplantı sonrasında faiz kararı duyurulacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin tamamına yakını, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.
Gözler Merkez Bankasında! Bugün belli oluyor GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA! BUGÜN BELLİ OLUYOR
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